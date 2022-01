Fortes tempestades deixam ao menos 3 mortos no leste da Europa

Pelo menos três pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas por causa das tempestades que atingiram neste domingo (30) Alemanha, República Tcheca e Polônia, com fortes ventos que derrubaram árvores e provocaram caos no trânsito ferroviário.



Um homem de 58 anos morreu em Beelitz, nos arredores de Berlim, no sábado à noite, ao ser atingido por uma placa de anúncio eleitoral que caiu enquanto ele passeava com sua companheira, segundo informou a mídia local, citando a polícia.



Outro homem, de 70 anos, morreu na República Tcheca quando o vento derrubou a parede de um armazém em construção em Velke Pritocno, a oeste da capital, Praga.



O corpo de bombeiros da Polônia, por sua vez, reportou uma morte e cinco pessoas feridas por causa do fenômeno meteorológico.



No sudeste da República Tcheca, centenas de milhares de casas ficaram sem eletricidade, enquanto na Alemanha, os trens entre Hamburgo e a estação balnearia de Binz, no litoral do mar Báltico, deixaram de circular neste domingo, segundo a Deutsche Bahn, assim como entre Berlim e Binz.



Além disso, em Hamburgo, o famoso mercado de peixes da cidade portuária ficou completamente inundado.