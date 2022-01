Rebeldes houthis fecham 6 rádios na capital do Iêmen

Os rebeldes houthis do Iêmen fecharam seis emissoras de rádio na capital, Sanaa, alegando que as mesmas não contavam com algumas autorizações necessárias, indicou o sindicato nacional de jornalistas.



Membros da imprensa iemenita, que pediram anonimato, afirmaram que é provável que as rádios tenham sido fechadas depois de se recusarem a retransmitir a propaganda dos insurgentes - como hinos de guerra - ou por terem difundido música, que é proibida segundo a interpretação que os houthis fazem do islã.



As forças de segurança dos houthis "realizaram uma incursão nos locais da rádio 'A Voz do Iêmen' na terça-feira e interromperam sua difusão", informou neste sábado (29) o sindicato de jornalistas, citando um comunicado da rádio. Ao que tudo indica, a emissora foi fechada porque faltavam documentos de trabalho.



O sindicato, que detalhou que outras seis rádios também haviam sido fechadas, condenou o que classificou de "medidas arbitrárias que restringem a liberdade de expressão" e pediu que as operações das emissoras sejam retomadas.



Os houthis, por outro lado, disseram que haviam fechado essas emissoras porque elas não respeitavam as normas de seu Ministério da Informação, algo que o dono de uma rádio descartou para a AFP, pedindo que sua identidade não fosse revelada.



"Os houthis fecharam as rádios porque consideravam que seus programas eram hostis ao Iêmen", assinalou o proprietário da emissora.



O Iêmen é palco de uma guerra civil desde 2014, entre os rebeldes houthis e as forças do governo reconhecido internacionalmente. Segundo a ONU, o conflito já deixou cerca de 377 mil mortos e colocou a população, de 30 milhões de pessoas, à beira de uma crise de fome generalizada.