Confrontos perto de prisão síria atacada pelo EI

Vários confrontos foram registrados neste sábado entre as forças curdas e membros do grupo Estado Islâmico (EI) perto de uma prisão do nordeste da Síria, onde os extremistas continuam entrincheirados, informou uma ONG síria.



Dezenas de combatentes do EI iniciaram um ataque em 20 de janeiro contra a prisão de Ghwayran, em Hassake, uma área sob poder dos curdos, para tentar libertar os prisioneiros.



As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos e um dos pilares na luta contra os extremistas na Síria, anunciaram na quarta-feira que retomaram o controle da prisão, após seis dias de combates violentos.



A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou neste sábado sobre "confrontos nos arredores da prisão entre as FDS e as Forças de Segurança Interna (FSI) curdas de um lado e integrantes do EI, que estavam escondidos em bairros próximos ao centro penitenciário".



O OSDH afirmou que quatro extremistas mantêm uma autoridade locai e três civis como reféns em um edifício de Ghwayran.



FDS e FSI cercaram a prisão, apoiadas por tropas americanas. E franco-atiradores estão posicionados nos tetos dos prédios vizinhos.



Embora as forças curdas tenham retomado o controle da prisão e muitos extremistas tenham se rendido ou sido presos, os membros do EI permanecem na área.



O OSDH afirma que dezenas deles se encontram na zona norte da prisão, uma área "de difícil acesso por via aérea ou por via terrestre".



O ataque do EI, considerado o mais importante desde sua derrota há três anos, provocou ao menos 260 mortes desde 20 de junho: 180 extremistas, 73 combatentes e membros da polícia curdos e sete civis, segundo o OSDH.