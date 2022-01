Colapsa ponte em cidade americana onde Biden falará de infraestrutura

Uma ponte desabou nesta sexta-feira (28) em Pittsburgh, cidade americana onde o presidente Joe Biden estará hoje para falar, principalmente, sobre seus grandes projetos de infraestrutura.



Embora vários motoristas tenham ficado presos no acidente, não há informações de feridos, de acordo com os primeiros anúncios dos serviços de emergência desta cidade, a segunda maior do estado da Pensilvânia (leste), depois da Filadélfia.



O presidente foi informado do desabamento da ponte e reconheceu o trabalho dos socorristas mobilizados para atender a emergência, declarou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Ela confirmou que o compromisso de Biden está mantido.



De acordo com a agenda divulgada pela Casa Branca, Biden deve discursar esta tarde sobre seu método para "reforçar as cadeias logísticas do país, revitalizar o setor industrial, criar empregos bem remunerados protegidos pelos sindicatos e construir um novo Estados Unidos, principalmente graças à lei bipartidário sobre infraestrutura".