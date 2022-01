Vice-presidentes dos EUA e Taiwan conversaram durante posse da presidente de Honduras

Os vice-presidentes de Taiwan e dos Estados Unidos conversaram por alguns minutos durante a cerimônia de posse da nova presidente de Honduras, informa a imprensa estatal taiwanesa.



O encontro provavelmente aumentará a tensão entre Estados Unidos e China, que considera Taiwan, um território com governo autônomo, como parte do país.



O estatuto de Taiwan é uma das questões mais delicadas nas relações de Pequim com Washington.



O vice-presidente de Taiwan, William Lai, e sua colega dos Estados Unidos, Kamala Harris, fizeram "uma simples saudação" na qual ambos "conversaram brevemente" durante a cerimônia de posse da presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou a Agência Central de Notícias de Taiwan.



O gabinete presidencial de Taiwan não comentou o encontro e informou apenas que Lai "falou com os representantes de vários países e interagiu com eles de forma natural".



O governo dos Estados Unidos não reconhece oficialmente Taiwan, mas a ilha tem o apoio dos dois partidos (Democrata e Republicano) no Congresso.