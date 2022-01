Tempestade Ana deixa mais de 70 mortos no sul da África

O balanço da tempestade tropical Ana, que atingiu vários países do sul da África, aumentou para 77 mortos, segundo números divulgados nesta quinta-feira (27) por autoridades de Moçambique, Malauí e Madagascar.



Os governos e os serviços de resgate dos três países continuavam avaliando a magnitude dos danos causados pelas fortes chuvas que começaram na semana passada na costa do oceano Índico.



Um total de 48 pessoas morreram em Madagascar, segundo um balanço divulgado na noite de hoje, 18 em Moçambique e 11 no Malawi. A tempestade também afetou Zimbábue, mas não há registros de mortes até o momento.



Dezenas de milhares de casas foram danificadas, algumas se afundaram devido ao peso da água e algumas pessoas ficaram presas. Algumas pontes desabaram e alguns veículos e seus passageiros foram arrastados pelo rio.



Em Madagascar, ao menos 130.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas. Na capital Antananarivo, ginásios e escolas foram transformados em abrigos de emergência.



No norte e centro de Moçambique, Ana destruiu 10 mil residências e dezenas de escolas e hospitais, além de derrubar a rede elétrica.



A região do sul da África foi afetada nos últimos anos por violentas tempestades que provocaram graves danos materiais e forçaram um grande número de pessoas a deixarem suas casas.