Os Estados Unidos pediram nesta quinta-feira (27) à China que use sua "influência" com a Rússia para desencorajar uma invasão da Ucrânia.



"Fazemos um apelo a Pequim para que use sua influência com Moscou para instar a diplomacia porque se houver um conflito com a Ucrânia, tampouco será bom para a China", disse a jornalistas Victoria Nuland, número três do Departamento de Estado.