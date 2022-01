Biden falará nesta quinta com presidente da Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, falará nesta quinta-feira (27) com seu colega ucraniano, Volodimir Zelenski, informou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



Ela afirmou que o telefonema tem como objetivo fazer um balanço dos fatos e não se espera nenhum anúncio, em um momento em que as tensões permanecem em um ponto alto em torno da Ucrânia pela ameaça de invasão russa.



Os Estados Unidos prometeram que não há solução "sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", razão pela qual têm mantido vias de comunicação frequentes com Kiev.



Biden tem liderado as tentativas de construir uma frente ocidental unida diante da pressão militar da Rússia sobre a Ucrânia, o que tem irritado Moscou.