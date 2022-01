Herdeiros de Picasso negam projeto de criptoarte relacionado ao pintor

Os herdeiros de Pablo Picasso (1881-1973) negaram nesta quinta-feira (27) informações que surgiram na imprensa americana sobre um suposto projeto de criação de NFT (certificados de autenticidade digital) em torno da obra do pintor espanhol.



O projeto, segundo a mídia americana, se basearia no lançamento de mais de 1.000 NFT (Non Fungible Token, em português Token Não Fungível) vinculados à imagem de uma cerâmica pintada à mão por Picasso em outubro de 1958.



O negócio foi mencionado por Marina Picasso, neta de Pablo, e seu filho Florian.



Essa informação está "errada", informaram os herdeiros em um comunicado transmitido por seu advogado Richard Malka à AFP.



"A senhora Marina Ruiz Picasso, o senhor Florian Picasso, o administrador da Sucessão Picasso - senhor Claude Ruiz Picasso - assim como a Picasso Administration querem esclarecer que no dia de hoje não existe nenhum NFT 'Picasso' autorizado", diz o comunicado.



"O NFT do senhor Florian Picasso - e de artistas com quem colabora - é uma criação própria, independente de qualquer reivindicação sobre Pablo Picasso e suas obras".



Em um site de Marina e Florian Picasso se anuncia o leilão de uma obra, "Visage de Lumière", previsto para 28 de janeiro e com 24 horas de duração.



Outra obra, "Visage de Couleur", será lançada no mercado em forma de 5 edições limitadas, de 200 exemplares cada uma, nesse mesmo site



Quase desconhecidos há um ano, os NFT são certificados de "autenticidade" ligados a obras de criptoarte (que são compradas com criptomoedas) e que provocaram uma grande especulação no mercado.