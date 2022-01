Ex-diplomata americano está preso na Rússia por tráfico de maconha

Um professor e ex-diplomata americano está detido na Rússia por tráfico de drogas - anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (27).



"Os investigadores continuam trabalhando no caso criminal contra o cidadão americano Marc Vogel. O ex-diplomata norte-americano é acusado de tráfico e posse de drogas", informou o Ministério do Interior em um comunicado.



Se for condenado, poderá passar vários anos preso no país.



Segundo as autoridades russas, Vogel foi preso quando chegou ao aeroporto de Moscou procedente de Nova York. Maconha e haxixe foram encontrados "camuflados" em suas malas, conforme nota do ministério.



As autoridades não informaram quando ele foi preso, mas, de acordo com a imprensa russa, o incidente ocorreu em agosto de 2021.



Segundo a agência de notícias Interfax, Vogel trabalha como professor em uma escola de Moscou. Ele garantiu que a maconha era para uso medicinal, após passar por uma operação na coluna. A Rússia não reconhece o uso medicinal dessa substância, algo que o detento disse não saber.



Vogel já trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou e teve imunidade diplomática até maio de 2021.



Vários americanos estão detidos em prisões russas, e vários russos estão presos nos Estados Unidos. Neste momento, as relações bilaterais vivem uma grave crise sobre a questão da Ucrânia. No passado, a Rússia se mostrou disposta a negociar uma troca de presos.