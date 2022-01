Presidente do Peru gera polêmica após comentário sobre consulta popular

Um bloco de parlamentares peruanos de oposição expressou nesta quarta-feira que a sugestão do presidente do país, Pedro Castillo, de consultar o povo para decidir se o Peru concede uma saída para o mar à vizinha Bolívia "não é admissível".



"Não consideramos admissível que aquele que está encarregado da política externa e das relações internacionais anuncie uma consulta popular constitucionalmente inviável", diz uma declaração assinada por 10 membros da Comissão de Constituição do Congresso, liderados por sua titular, a opositora Carmen Patricia Juárez.



Castillo não anunciou formalmente uma consulta popular para resolver esse tema sensível, que afeta há mais de um século as relações entre Peru, Chile e Bolívia. No entanto, em entrevista à CNN en Español divulgada na noite de ontem, declarou-se aberto a consultar a população sobre o assunto.



"Consultaremos o povo. Para isso é necessário que o povo se manifeste", declarou Castillo, ao ser perguntado se achava que o Peru poderia dar à Bolívia uma saída para o mar, como havia afirmado antes de se tornar candidato à presidência e vencer as eleições em 2021. "Não estou dizendo que darei mar à Bolívia", esclareceu o governante esquerdista , sem conseguir acalmar os ânimos.



Os 10 parlamentares (dos 41 que compõem a Comissão de Constituição, a mais influente do Congresso) assinalaram em sua declaração que o território peruano é "inalienável e inalterável", e que o presidente deve defender a "integridade e soberania do Estado". Além disso, argumentaram que a Constituição impede que os acordos internacionais vigentes sejam submetidos a referendo, "como o Tratado de Retificação de Fronteiras, assinado entre Peru e Bolívia em 1909".



Chile, Peru e Bolívia ainda têm atritos devido à Guerra do Pacífico (1879-1884). No conflito, o Peru perdeu suas províncias mais ao sul, e a Bolívia, sua saída para o mar nas mãos do Chile.