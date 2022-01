Israel estende quarta dose da vacina anticovid a pessoas de risco maiores de 18 anos

O Ministério da Saúde israelense anunciou nesta quarta-feira (26) que as pessoas de risco maiores de 18 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19.



Israel foi um dos primeiros países a lançar campanhas de vacinação em massa contra o coronavírus para sua população.



No verão passado, as autoridades começaram a aplicar doses de reforço e desde então o governo aprovou a quarta dose para pessoas idosas e grupos da vulneráveis.



Nesta quarta-feira, o titular do Ministério da Saúde, Nachman Ash, anunciou que todas as pessoas imunodeprimidas e os trabalhadores da linha de frente maiores de 18 anos poderão tomar a quarta dose.



Mais de 600.000 cidadãos israelenses de uma população total de 9,4 milhões de habitantes receberam a quarta dose da vacina, segundo dados do Ministério da Saúde.



PFIZER