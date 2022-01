Polícia desmantela rede de tráfico de migrantes no Níger

A polícia do Níger prendeu cerca de 20 membros de uma rede de tráfico de migrantes que buscavam chegar à Europa a partir da África Ocidental, informou a instituição à AFP nesta quarta-feira (26).



As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação conjunta das forças policiais nigerinas, francesas e espanholas.



"No total, cerca de vinte pessoas foram presas em Niamey e Maradi (uma cidade no sul do Níger, perto da Nigéria) e uma infinidade de objetos e documentos falsos foram apreendidos", disse a polícia nigerina em um comunicado.



A investigação, realizada ao longo de cerca de dez dias, revelou que os traficantes operam na Costa do Marfim, Benin, Nigéria, Togo, Níger e países europeus.



A rede desmantelada era estruturada por "categoria de atividade": alguns membros do grupo "organizam e facilitam" o tráfico irregular de migrantes "para a Europa por via aérea com o uso de documentos de identidade de viagem fraudulentos".



Outros "produzem documentos administrativos e particulares falsos", de acordo com a polícia.



Durante a operação, a polícia apreendeu documentos de viagem e residência, equipamentos informáticos "de última geração", documentos de estado civil e laudos negativos para covid-19.



Também foram apreendidos quatro veículos, um deles com uma placa que indicava falsamente que o carro pertencia a um "deputado nacional".



Em outubro de 2021, uma investigação realizada por policiais franceses, espanhóis e nigerinos resultou na prisão de integrantes de uma rede de tráfico humano em Zinder, região vizinha de Maradi, quando transportavam cerca de 15 migrantes.



Os migrantes eram originários de Kano (Nigéria), ponto de partida da rota migratória para a Europa. Os contrabandistas iriam levá-los até a Grécia ou a Itália por meio da Líbia, disse o Ministério do Interior francês.



O norte desértico do Níger, ao sul da Líbia, é uma área conhecida pelo tráfico de migrantes, drogas e armas. Grupos jihadistas também operam por lá.



A Organização Internacional para as Migrações (OIM) resgata regularmente migrantes, perdidos ou abandonados no meio do deserto por contrabandistas.