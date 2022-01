Os Estados Unidos alertaram Belarus nesta terça-feira (26) que o governo do país do Leste Europeu também sofrerá retaliação se ajudar a Rússia a invadir a vizinha Ucrânia.



"Também deixamos claro para Belarus que, se permitir que seu território seja usado para um ataque à Ucrânia, enfrentará uma resposta rápida e decisiva dos Estados Unidos e de nossos aliados e parceiros", ameaçou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, aos jornalistas.