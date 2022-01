Mulher trans atinge recorde no programa 'Jeopardy!' nos EUA

Uma mulher transgênero americana se tornou na segunda-feira (24) a segunda participante a obter mais vitórias na história do programa de televisão "Jeopardy!", vencendo pela 39ª vez consecutiva, embolsando mais de 1,3 milhão de dólares.



No entanto, Amy Schneider, uma engenheira de 42 anos de Oakland, Califórnia, ainda está muito longe do campeão geral, Ken Jennings, que em 2004 acumulou 74 vitórias.



"Ainda é irreal", disse na conta do programa no Twitter nesta terça-feira (25).



"Você tem que estar muito focada, e neste fim de semana eu sabia que tinha essa oportunidade. Eu estava realmente pensando nisso."



No início de janeiro, ela se tornou a primeira mulher a atingir 1 milhão de dólares em ganhos com sua 28ª vitória.



"A melhor coisa para mim é estar na televisão, ser meu verdadeiro eu, falar e representar toda a comunidade trans", disse ela na segunda-feira ao Good Morning America.



Para explicar seu caminho, diz que é "apenas curiosa" e que passou a vida "aprendendo muitas coisas".



Agora ela quer bater o recorde de Ken Jennings, que tem sido um dos líderes de torcida do jogo nesta temporada.



"Estou muito feliz que Ken esteja lá, ele sabe o que é estar na minha situação e neste momento (...) e é reconfortante tê-lo no palco", disse ela no Twitter.



"Jeopardy!" estreou na televisão americana em 1964. O jogo, um quiz de conhecimentos gerais, oferece pistas em forma de respostas para que os jogadores ganhem fazendo a pergunta correta.



O programa foi apresentado por 36 anos pelo apresentador Alex Trebek, que morreu de câncer em novembro de 2020.