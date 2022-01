Sobrevivente de Auschwitz e do cerco a Sarajevo morre aos 97 anos

Greta Weinfeld Ferusic, sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz e do cerco a Sarajevo na década de 1990, faleceu na segunda-feira na Bósnia, segundo confirmaram nesta terça (25) representantes da comunidade judaica.



Ferusic, de 97 anos, nasceu no norte da Sérvia em 1924. Em 1944, foi deportada junto com outros membros de sua família ao campo de extermínio de Auschwitz. Foi a única que sobreviveu.



Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Ferusic retornou à Sérvia e iniciou estudos de arquitetura em Belgrado.



Pouco depois, decidiu se mudar para Sarajevo, a capital da Bósnia, onde trabalhou como professora na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Sarajevo.



No entanto, em meio à violenta desintegração da Iugoslávia, Ferusic voltou a ficar sob o fogo cruzado da guerra.



Durante o conflito da Bósnia de 1992 a 1995, Ferusic se negou a ser evacuada enquanto as forças sérvias assediavam Sarajevo, o que se converteu no cerco da cidade que durou anos e no qual morreram umas 11.000 pessoas, entre elas 1.600 crianças.



"Uma pessoa magnífica se foi... Sobreviveu a muitas coisas boas e horríveis", disse Haris Pasovic, que dirigiu um documentário sobre Ferusic, em uma mensagem publicada no Facebook.



O documentário "Greta" conta a dramática história de sua vida e foi exibido em vários festivais internacionais de cinema após sua estreia em 1997.



No filme, Ferusic explicava sua decisão de permanecer em Sarajevo durante o assédio das tropas sérvias.



"Na minha vida, já fui obrigada a deixar minha casa. Jamais voltarei a deixar minha casa de bom grado novamente", disse.



Em 2004, Ferusic recebeu a Cruz de Auschwitz, uma condecoração polonesa que homenageia os sobreviventes do campo de concentração nazista.



O Holocausto consistiu no genocídio de 6 milhões de judeus europeus entre 1939 e 1945 por parte dos nazistas e seus partidários.