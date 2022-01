Briga e incêndio deixam 18 mortos em discoteca na Indonésia

Ao menos 18 pessoas morreram após um confronto entre dois grupos locais que provocou um incêndio em uma discoteca de Sorong, na província indonésia de Papua Ocidental, informou a polícia.



"O confronto aconteceu às 23H00 de segunda-feira. Foi um conflito que se prolongou de um enfrentamento no sábado", afirmou em um comunicado Ary Nyoto Setiawan, chefe de polícia de Sorong.



Uma vítima foi esfaqueada e as outras 17 morreram no incêndio na discoteca Double O.



"Encontramos 17 corpos na Double O, estavam no segundo andar. Transportamos os corpos para o hospital", afirmou Edward Panjaitan, do departamento de saúde da polícia de Sorong.



A polícia investiga a causa do incêndio, que destruiu grande parte do imóvel. Um veículo queimado estava diante do local.



"A casa noturna foi incendiada a partir do primeiro andar. Tentamos retirar o maior número de pessoas possível, mas depois que os bombeiros apagaram as chamas encontramos alguns corpos", declarou o chefe de polícia.



As autoridades afirmaram que o confronto envolveu dois grupos étnicos.



"Começou com uma divergência entre dois membros de cada grupo, declarou Setiawan.



"Tentamos mediar entre os grupos e convocar os líderes antes do conflito da noite", acrescentou.



A polícia enviou reforços à cidade para evitar novos conflitos.



Sorong é o ponto de acesso às ilhas Raja Ampat, ricas em corais, e é a maior cidade na província de Papua Ocidental, com um porto crucial para o país.



A localidade é relativamente tranquila em comparação com outras regiões da província, que registram conflitos entre insurgentes separatistas e as forças de segurança indonésias.



Os rebeldes intensificaram a luta recentemente, com ataques a rodovias, escolas e hospitais que alegam ter vínculos com os militares.



Em resposta, as autoridades reforçaram a presença de militares e policiais.



A província faz fronteira com Papua Nova Guiné na ilha de Nova Guiné, ao norte da Austrália.



Papua, uma ex-colônia holandesa, é rica em minerais e declarou independência em 1961, mas a Indonésia tomou o controle do território dois anos depois com a promessa de organizar um referendo independentista.



A votação subsequente a favor da permanência como parte da Indonésia foi considerada fraudulenta por muitos moradores.



A população melanésia de Papua, em sua maioria cristã, compartilha poucos laços culturais com o resto da Indonésia, o maior país muçulmano do mundo.