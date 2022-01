Biden é flagrado xingando jornalista

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insultou nesta segunda-feira um repórter da rede de TV Fox News no final de uma sessão de fotos na Casa Branca, possivelmente sem saber que o microfone estava ligado.



Quando os repórteres deixavam a sala, um jornalista da Fox News, canal favorito dos conservadores e um dos preferidos do ex-presidente republicano Donald Trump, perguntou se ele achava que a inflação seria um passivo político.



"É um grande trunfo. Mais inflação", ironizou Biden. "Que filho da p... estúpido", murmurou em seguida o presidente, que enfrenta uma forte queda de popularidade, segundo pesquisas, no começo de um ano de eleições de meio de mandato, em que os democratas podem perder a maioria no Congresso.