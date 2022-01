Um dos altos dirigentes das dissidências das Farc, que se afastaram do processo de paz de 2016, morreu em uma operação militar no sudoeste da Colômbia, anunciou o presidente Iván Duque nesta segunda-feira (24).



Euclides España, conhecido pelo codinome Jhonier, foi "neutralizado", disse o presidente em uma declaração pública, e acrescentou: "este é um dos golpes mais importantes contra as dissidências das Farc. E estamos falando de um criminoso com mais de 25 anos de trajetória assassina e criminosa".