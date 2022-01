Autoridades russas e ucranianas se reunirão na quarta-feira em Paris

Autoridades da Rússia, Ucrânia, França e da Alemanha se reunirão em Paris nesta quarta-feira, em uma tentativa de aliviar a tensão entre Kiev e Moscou, disse um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron.



Além do encontro de assessores diplomáticos desses quatro países - que em 2014 criaram o Quarteto da Normandia para mediar a crise -, Macron vai propor ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, "um caminho de desescalada" durante uma conversa "nos próximos dias", acrescentou.



"Estamos preocupados. Também tomamos muito cuidado para não criar ambiguidade, ou mais volatilidade", disse esta fonte, que pediu anonimato, em plena tensão entre Moscou e países ocidentais sobre a Ucrânia.



A guerra no leste da Ucrânia, que deixou mais de 13.000 mortos, eclodiu em 2014 após uma revolta pró-ocidente em Kiev e a anexação da antiga península ucraniana da Crimeia por Moscou.



A presidência francesa avançou com outras propostas para construir a confiança entre Kiev e Moscou, como a troca de prisioneiros e a abertura de postos de controle nas mãos de separatistas pró-Rússia.



O Estados Unidos, cujo presidente deve conversar na segunda-feira com vários líderes europeus, incluindo Macron, expressou preocupação crescente nas últimas semanas sobre um possível ataque russo à Ucrânia.



O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse na segunda-feira que "está muito claro" que os russos "atualmente não têm intenção de diminuir a escalada".



No domingo, Washington recomendou a saída dos familiares de seus diplomatas na Ucrânia, uma decisão que pegou seus aliados europeus de surpresa e que, por enquanto, o Reino Unido e a Austrália seguiram.