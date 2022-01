Protestos contra golpe de Estado no Sudão deixam três mortos

Três manifestantes morreram nesta segunda-feira (24) durante os protestos contra o golpe de Estado de 25 de outubro no Sudão, segundo fontes médicas, em meio a uma mobilização popular crescente apesar da repressão.



Os manifestantes morreram baleados, um no peito e dois na cabeça, informou o Comitê Central de Médicos do Sudão, um sindicato pró-democracia.



Com isso, o número de civis mortos desde o golpe de Estado chega a 76.



Os protestos pedem um governo civil em um país que tem estado quase exclusivamente sob o poder dos militares desde a sua independência, há 66 anos.



A mobilização também denuncia a repressão desde o golpe de Estado.



A polícia informou que um militar de alta patente morreu esfaqueado pelos manifestantes em 13 de janeiro na capital, Cartum.



Nesta segunda, uma multidão tentou novamente chegar ao palácio presidencial de Cartum, onde mora o governante de fato do país, o general Abdel Fatah al Burhan.



Vários manifestantes respiravam com dificuldade devido às bombas de gás lacrimogêneo, disparadas pela polícia para dispersá-los. Outros sangravam após terem sido atingidos por bombas lacrimogêneas, informou um correspondente da AFP.



O Comitê Central de Médicos destacou o "uso excessivo da violência" por parte das forças de segurança contra os manifestantes.