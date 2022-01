Os Estados Unidos colocaram em alerta cerca de 8.500 militares, que poderiam ser mobilizados como parte das tropas da Otan no contexto da crise na Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (24) o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



"O número de efetivos que o ministro (da Defesa) pôs em alerta elevado chega a 8.500 homens", declarou, destacando que "não foi tomada nenhuma decisão sobre um deslocamento de forças fora dos Estados Unidos no momento". Mas, "está muito claro" que os russos "não têm a intenção atualmente de reduzir a escalada", acrescentou.