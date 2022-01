Chile adquire dois milhões de doses da vacina da Moderna ante avanço da covid

O Chile anunciou nesta segunda-feira (24) a assinatura de um acordo com o laboratório Moderna para a aquisição de dois milhões de doses de vacina anticovid, enquanto o país voltou a registrar um novo recorde diário de casos, com 14.780 infectados.



O anúncio foi feito pelo presidente Sebastián Piñera, que explicou em um ato público a assinatura do contrato para a aquisição de dois milhões de doses da vacina mRNA-1273, da farmacêutica Moderna.



"A vacina da Moderna tem tido resultados excelentes em nível mundial e com este acordo, soma-se ao bem sucedido processo de vacinação desenvolvido no Chile", afirmou o presidente, enquanto o país registra um novo recorde de contágios de 14.780 infectados em um dia. Os mortos, no entanto, somaram 23, devido à expansão da variante ômicron.



A alta de casos ocorre em paralelo a uma queda de 33% nas internações por covid-19 nas unidades de emergência, segundo dados oficiais.



O Chile é um dos países com maior cobertura vacinal do mundo. Com uma população de 18,9 milhões de pessoas maiores de três anos, o país tem 88,8% das pessoas com vacinação completa e 72,4% com dose de reforço.



O acordo com a Moderna está sujeito à aprovação do Instituto de Saúde Pública, que revisará durante as próximas semanas os antecedentes sobre segurança e eficácia da vacina.



Piñera disse que as vacinas vão chegar ao Chile em três remessas nos próximos meses e farão parte da campanha da quarta dose, já iniciada para pessoas imunocomprometidas e pessoal de saúde.