Quênia e Mauritânia recebem quase 2 milhões de vacinas anticovid dos EUA

Quênia e Mauritânia receberão dos Estados Unidos quase dois milhões de novas doses de vacinas contra a covid-19, confirmou um funcionário americano nesta segunda-feira (24) à AFP.



"Os Estados Unidos estavam enviando no fim de semana quase dois milhões de doses de vacinas à União Africana através do (mecanismo) Covax", disse um funcionário da Casa Branca, referindo-se à iniciativa de distribuição global dirigida pela Aliança Mundial Gavi e a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre outros.



O Quênia, com uma população de quase 54 milhões, tem 1.368.900 doses da vacina da americana Pfizer encomendadas, enquanto Mauritânia, com 4,65 milhões de habitantes, recebe 100.620 doses da Pfizer e 504.000 da vacina da Johnson & Johnson.



As vacinas devem chegar nesta segunda-feira, segundo o funcionário.



Mauritânia se tornou o 12º país africano a alcançar e superar o objetivo da OMS de vacinar ao menos 10% de sua população antes do final de setembro.