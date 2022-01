Onda de violência na fronteira Colômbia-Venezuela tem cinco mortos em 48h

Cinco pessoas foram mortas em dois dias em uma região no nordeste da Colômbia na fronteira com a Venezuela, palco de um sangrento confronto entre dissidentes da ex-guerrilha das Farc e rebeldes do ELN - informou a polícia local à AFP.



Duas pessoas foram executadas no domingo (23), e outras três, no sábado, em vários municípios do departamento de Arauca.



As circunstâncias sempre coincidem: assassinatos seletivos por assaltantes em motocicletas que fogem sem serem presos.



Segundo um jornalista local, uma das vítimas foi morta na madrugada de domingo por homens armados em um bairro da cidade de Arauca, capital do departamento de mesmo nome.



No meio da manhã, um homem foi morto nas mesmas circunstâncias, no centro do município vizinho de Arauquita.



Na véspera, em dois incidentes distintos, duas pessoas foram executadas no município de Saravena.



Uma quinta pessoa foi assassinada no sábado em uma estrada rural entre a cidade de La Esmeralda e o município de Fortul, segundo a mesma fonte.



Arauca é palco de um confronto sangrento entre o Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha reconhecida na Colômbia, e dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que romperam o acordo de paz de 2016.



A violência na zona fronteiriça deixou quase 40 mortos desde o início do ano.



A Colômbia culpa a Venezuela pelo ressurgimento da violência nesta porosa fronteira de 2.200 quilômetros.



Segundo o presidente conservador Iván Duque, os grupos armados ilegais encontraram refúgio e proteção em terras venezuelanas, o que o governo de Nicolás Maduro nega.



Ambos os países romperam relações diplomáticas logo após a chegada de Duque ao poder, em agosto de 2018.