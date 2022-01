Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) reforçaram a capacidade de defesa do flanco leste da Europa, com o envio de aviões e navios para contrabalançar a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia - anunciou a instituição nesta segunda-feira (24).



Os países da Aliança "estão pondo forças em estado de alerta e enviando navios e aviões de combate adicionais para deslocamentos da OTAN no Leste Europeu, reforçando a dissuasão e a defesa", disse a Aliança Atlântica em um comunicado.