O presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, foi detido nesta segunda-feira (24) por militares amotinados, que o mantêm em um quartel em Ouagadougou, a capital do país - disseram fontes dos serviços de segurança à AFP.



"O presidente Kaboré, o chefe do Parlamento e os ministros estão efetivamente nas mãos dos soldados", no quartel de Sangoulé Lamizana, em Ouagadougou, confirmaram as mesmas fontes.



Os militares se amotinaram em vários pontos do país africano desde domingo para exigir mais recursos para combater os jihadistas.