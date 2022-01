Chefe da diplomacia israelense se encontra pela primeira vez com um líder palestino

O chefe do diplomata israelense, Yair Lapid, realizou uma reunião oficial com o ministro palestino de Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, neste domingo (23), informou a autoridade palestina no Twitter.



"Encontrei-me esta tarde com o ministro das Relações Exteriores de Israel e discutimos várias questões políticas e relações bilaterais", disse al-Sheikh, sem especificar onde ocorreu a reunião.



Questionado pela AFP, o Ministério das Relações Exteriores de Israel se recusou a comentar, mas não negou a reunião.



No final de dezembro, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, se reuniu com o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, durante uma visita a Israel.



Foi a primeira vez desde 2010 que Abbas visitou Israel para uma reunião oficial com um membro do governo israelense.



No entanto, depois que o governo de coalizão liderado por Naftali Bennett chegou ao poder em junho passado, ministros israelenses - incluindo Gantz - visitaram Mahmud Abbas em Ramallah, a sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.



Em seu tuíte neste domingo, Hussein al-Sheikh acrescentou que "enfatizou a necessidade de um horizonte político entre os dois lados, baseado no direito internacional", referindo-se às resoluções da ONU sobre o conflito israelo-palestino.



Após a visita de Abbas a Israel em dezembro, o Estado hebreu aprovou uma série de "medidas de confiança" com a Autoridade Palestina, como a concessão de 600 permissões adicionais para empresários palestinos viajarem para Israel e a regularização de 6.000 palestinos que moravam em uma área da Cisjordânia controlada por Israel.



