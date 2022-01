Ativista iraniana Narges Mohammadi condenada a 8 anos de prisão, diz seu marido

A ativista iraniana de direitos humanos Narges Mohammadi foi condenada por um tribunal a 8 anos de prisão e 70 chicotadas, anunciou seu marido neste domingo(23).



Segundo tuítes do marido, Taghi Rahmani, que mora na França, a sentença foi pronunciada após uma audiência que durou cinco minutos.



Narges Mohammadi foi presa em 16 de novembro.



Até o momento, os detalhes das acusações e o veredicto são desconhecidos.



Mohammadi, porta-voz do Centro para Defensores dos Direitos Humanos, fundado pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi, foi presa várias vezes nos últimos anos.



Libertada em outubro de 2020 depois de passar cinco anos na prisão, ela foi condenada novamente em maio de 2021 a 80 chicotadas e trinta meses de prisão, por realizar "propaganda contra o sistema político iraniano" e por difamação e "rebelião" contra as autoridades.



Ela foi acusada de publicar uma declaração contra a pena de morte e organizar uma manifestação durante sua detenção na prisão de Evin, em Teerã.