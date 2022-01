Presidente da Armênia renuncia e cita 'tempos difíceis'

O presidente armênio, Armen Sarkissian, cujo papel é protocolar, anunciou sua renúncia neste domingo (23), alegando que seu gabinete se mostrou incapaz de influenciar a política do país durante a atual crise.



"Tenho pensado nisso há muito tempo e decidi renunciar após quatro anos de serviço ativo como presidente", disse Sarkissian em comunicado, acrescentando que "o presidente não tem as ferramentas necessárias para influenciar processos importantes de política externa e interna em tempos difíceis para o povo e para o país".



Sarkisian esteva no centro de uma crise política interna que eclodiu no ano passado após uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão pelo controle da disputada região de Nagorno-Karabakh.



Seu papel é principalmente protocolar e o poder executivo depende principalmente do primeiro-ministro Nikol Pashinyan.



Ambos discordaram da decisão de demitir o chefe do Estado-Maior do Exército após a guerra e em meio a protestos que levaram milhares de pessoas às ruas do país.



"Espero que as mudanças constitucionais possam ser implementadas e que o próximo presidente e a administração presidencial possam operar em um ambiente mais equilibrado", acrescentou o comunicado.



Sarkisian nasceu em 1953 em Yerevan, a capital. Ele serviu como primeiro-ministro de 1996 a 1997 antes de ser eleito presidente em março de 2018.



Desde o desmantelamento da União Soviética, a economia armênia passa por dificuldades. O dinheiro enviado pela comunidade armênia ao exterior contribuiu para a construção de escolas, igrejas e outros projetos de infraestrutura, inclusive em Nagorno-Karabakh.