Marinha dos EUA intercepta navio procedente do Irã

Um navio do Irã que transportava 40 toneladas de fertilizantes, cujos componentes podem ser usados para fazer explosivos, foi interceptado quando utilizava uma rota usada pelos rebeldes houthis do Iêmen, anunciou a Marinha dos Estados Unidos no sábado.



A Marinha explicou que revistou o navio "sem bandeira", depois de tê-lo localizado nas águas internacionais do Golfo de Omã, na terça-feira.



O mesmo navio já havia sido interceptado há um ano quando carregava milhares de armas a bordo, segundo esta fonte.



"As forças dos EUA descobriram 40 toneladas de fertilizantes, um produto químico que pode ser usado para fins agrícolas, mas também para fazer explosivos", acrescentou a 5ª Frota dos EUA, com sede no Bahrein.



Tudo isso ocorre em um momento de grande tensão na região.



Em 17 de janeiro, os houthis realizaram um ataque sangrento nos Emirados Árabes Unidos, explodindo caminhões-tanque com drones e mísseis. Em resposta, a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen, que apoia o governo iemenita, respondeu com bombardeios aéreos com pelo menos 17 mortos em Sanaa e Hodeida.



A coalizão e seus aliados, incluindo os Estados Unidos, acusam o Irã de apoiar os houthis com meios militares, o que Teerã nega.