Quatro macacos de laboratório escapam após acidente nos EUA; três foram recapturados

Um caminhão que transportava 100 macacos na Pensilvânia se acidentou e quatro animais fugiram. A polícia iniciou uma operação de busca e alertou a população a não se aproximar dos animais.



A colisão foi perto de Danville na tarde de sexta-feira, a caminho de um laboratório na Flórida. Três macacos foram capturados mais tarde, mas um ainda estava solto na manhã deste sábado.



O site de notícias local WNEP disse que um helicóptero da polícia com câmeras térmicas foi usado para rastrear os macacos cynomolgos, enquanto os policiais em terra usavam potentes lanternas.



A Polícia Estadual da Pensilvânia divulgou uma imagem de um primata empoleirado em uma árvore ao lado da Rota 54 durante a noite.



Um repórter disse que a polícia cercou o macaco antes que tiros fossem disparados de uma arma não identificada.



"Atualização do acidente: um macaco ainda está desaparecido, mas pedimos que ninguém tente procurar ou capturar o animal", tuitou a polícia neste sábado de manhã.



Os macacos cynomolgus, também conhecidos como macacos de cauda longa, podem custar até 10 mil dólares e têm sido muito procurados para pesquisas de vacinas contra o coronavírus, de acordo com o New York Times.



Eles podem viver 30 anos em cativeiro.