Mianmar condena à morte deputado do partido de Aung San Suu Kyi

A Junta de Mianmar condenou um membro do partido de Aung San Suu Kyi à morte nesta sexta-feira(21) por crimes de terrorismo, informou um comunicado.



Phyo Zeyar Thaw, membro da Liga Nacional para a Democracia, preso em novembro, foi "condenado hoje à pena de morte sob a lei antiterrorismo", segundo a Junta.



O proeminente ativista da democracia Kyaw Min Yu - mais conhecido como "Jimmy" - recebeu a mesma sentença do tribunal militar, segundo o comunicado.



A junta condenou dezenas de ativistas contrários ao golpe à morte como parte de sua repressão à dissidência, mas Mianmar não realiza nenhuma execução há décadas.



Phyo Zeyar Thaw - cujo nome verdadeiro é Maung Kyaw - foi detido em um apartamento no centro de Yangon após "uma denúncia e a cooperação de cidadãos obedientes", disse a equipe de informações da junta militar.



Ele foi acusado de orquestrar vários ataques contra as forças do regime, incluindo o tiroteio em um trem em Yangon em agosto, no qual cinco policiais foram mortos.



Ele foi eleito deputado pela Liga Nacional para a Democracia de Suu Kyi nas eleições de 2015 que deram início à transição para o governo civil.



O país do Sudeste Asiático está em turbulência desde que o golpe provocou protestos em massa e uma sangrenta repressão militar à dissidência, que já matou mais de 1.400 pessoas, segundo um grupo de monitoramento local.