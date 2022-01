Fórum de Davos terá reunião presencial de 22 a 26 de maio

O Fórum Econômico Mundial convocou uma reunião presencial de 22 a 26 de maio na cidade suíça de Davos, pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, informaram os organizadores.



"Depois de todas as reuniões virtuais realizadas nos últimos dois anos, os líderes políticos, empresariais e da sociedade civil finalmente concordaram em se encontrar pessoalmente novamente", disse o chefe do Fórum, Klaus Schwab, em comunicado.



"Devemos estabelecer a atmosfera de confiança que é realmente necessária para acelerar a ação colaborativa e enfrentar os muitos desafios que enfrentamos", acrescentou.



A reunião, que se chamará "Trabalhar Juntos, Restaurar a Confiança", oferecerá aos líderes uma oportunidade de fazer um balanço do estado do mundo e formular políticas para o período crucial que se avizinha, disse o Fórum.



"Recuperar-se da pandemia, combater as mudanças climáticas, construir um futuro melhor para os empregos, acelerar o capitalismo das partes interessadas e aproveitar as tecnologias da quarta revolução industrial estão na agenda", apontou.



Esta semana, o Fórum organizou uma série de mesas redondas online nas quais líderes mundiais e empresariais compartilharam suas opiniões sobre as perspectivas econômicas globais.



A organização com sede em Genebra disse que estaria em estreita comunicação com o governo suíço sobre a situação da covid-19 na nação alpina.



"A reunião será realizada desde que estejam reunidas todas as condições necessárias para garantir a saúde e segurança dos seus participantes e da comunidade anfitriã", disse o Fórum.