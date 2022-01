O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, disse que não espera "avanços" com seu homólogo americano, Antony Blinken, no início de conversas em Genebra para tentar apaziguar a crise ucraniana.



Sentado à sua frente no início da reunião, prevista para durar em torno de duas horas, o secretário de Estado Blinken prometeu uma resposta "unida, rápida e forte" em caso de invasão da Ucrânia, mas garantiu, ao mesmo tempo, que os Estados Unidos ainda buscam uma solução diplomática.