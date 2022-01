Uma delegação dos talibãs deve viajar para a Noruega de 23 a 25 de janeiro para reuniões sobre a crítica situação humanitária e de direitos humanos no Afeganistão - anunciou a diplomacia norueguesa nesta sexta-feira (21).



Em Oslo, os talibãs devem se reunir com funcionários de alto escalão do governo norueguês, de outros países aliados e representantes da sociedade civil afegã, informou o Ministério das Relações Exteriores da Noruega em um comunicado.