As sombras da política de imigração de Biden em um ano de mandato

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Casa Branca com uma série de reformas imigratórias, mas algumas tropeçaram no Congresso em seu primeiro ano no cargo.



Após a linha dura de seu antecessor republicano, Donald Trump, Biden prometeu uma política "mais humana".



"Apresentei uma proposta sobre migração que, se a aprovássemos, estaríamos em um lugar totalmente diferente agora. Mas não estamos porque não temos um único voto republicano", disse Biden na quarta-feira durante uma entrevista coletiva de duas horas na Casa Branca.



O presidente democrata abriu várias frentes: propôs um caminho para a cidadania para 11 milhões de imigrantes indocumentados em um país que não tem uma lei desse tipo há 35 anos, mas nunca foi votado.



Em março, a câmara baixa do Congresso votou a favor de um projeto de lei para regularizar pessoas com Status de Proteção Temporária (TPS) e cerca de 600.000 jovens sob o Programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância, DACA (na sigla em inglês), que protege temporariamente os que chegaram aos EUA quando crianças, os 'dreamers'.



O TPS é um programa temporário e renovável que impede a deportação e possibilita o trabalho a estrangeiros que não podem retornar com segurança ao seu país devido a desastres naturais, conflitos armados ou outras condições extraordinárias. Atualmente é aplicado a vários estados latino-americanos: Haiti, Nicarágua, El Salvador, Honduras e Venezuela.



Ao mesmo tempo, a câmara baixa aprovou um texto que facilita a obtenção de autorização de residência para imigrantes que trabalham como empregados agrícolas.



Mas nenhum desses textos foi votado no Senado, o que se tornou um pesadelo para Biden porque ele tem uma maioria muito estreita e até alguns dos senadores centristas se opõem às suas propostas.



No final de 2021, o presidente de 79 anos voltou à briga tentando forçar a aprovação de uma seção de imigração que incluiu em seu colossal programa social Build Back Better. Mas ele também está paralisado no Senado.



Se aprovado, cerca de 7 milhões de imigrantes indocumentados poderão solicitar autorizações de trabalho, viajar para o exterior e obter carteiras de motorista. Além disso, eles seriam protegidos da deportação por até dez anos.



A explosão reformista democrata se choca com a oposição do Partido Republicano, ainda sob forte influência de Trump. Durante o primeiro ano de Biden, houve "caos em nossa fronteira sul", disse ele em um tuíte na quinta-feira. "Biden teve um primeiro ano de fracassos."



- Fronteira sul -



A fronteira com o México tem dado dores de cabeça ao governo, que manteve o controverso Título 42, uma disposição utilizada desde a era Trump que permite a expulsão imediata de imigrantes indocumentados, mesmo que sejam requerentes de asilo, devido à pandemia de covid-19.



Na fronteira, o governo trava outra batalha: os Protocolos de Proteção ao Migrante (conhecidos como "Fique no México" ou MPP) que levou ao Supremo Tribunal na esperança de derrubá-los após vários reveses judiciais.



Este plano introduzido por Trump obriga os requerentes de asilo a aguardar a resolução dos seus casos no México.



O número de pessoas interceptadas cruzando a fronteira sul desde a posse de Biden subiu para 1.855.023, das quais 1.387.705 partiram de El Salvador, Guatemala, Honduras e México, segundo dados oficiais dos EUA.



Biden atribui isso à pobreza, violência, corrupção e aos efeitos das mudanças climáticas e lançou um programa de investimentos para enfrentar o problema por meio de oportunidades econômicas.