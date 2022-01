Os preços do petróleo se estabilizaram nesta quinta-feira, depois que o Brent voltou a se aproximar dos 90 dólares, máxima em sete anos.



O barril do Brent para entrega em março terminou em 88,38 dólares (-0,06%). Em Nova York, o barril do WTI para fevereiro fechou em 86,90 dólares, leve queda de 0,6%. O Brent atingiu 89,50 dólares durante o dia, máxima desde outubro de 2014.



