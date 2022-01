União Europeia restabelece 'presença mínima' no Afeganistão

União Europeia restabelece 'presença mínima' no Afeganistão

EUA indiciam segundo suspeito do assassinato do presidente haitiano

EUA indiciam segundo suspeito do assassinato do presidente haitiano

Comissão do Congresso americano que investiga ataque ao Capitólio pede depoimento de Ivanka Trump

Comissão do Congresso americano que investiga ataque ao Capitólio pede depoimento de Ivanka Trump