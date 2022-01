O grupo Estado Islâmico (EI) atacou nesta quinta-feira (20) uma prisão controlada por forças curdas no nordeste da Síria, libertando um número indeterminado de presos extremistas, informou uma ONG síria, sem reportar vítimas até o momento.



Um carro-bomba explodiu na entrada do presídio, o qual tem um dos maiores números de presos extremistas na Síria, e uma segunda explosão aconteceu nos arredores antes de o comando do EI atacar frontalmente os guardas curdos, afirmou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).