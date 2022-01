ONU adota resolução contra negação do Holocausto judeu

A Assembleia Geral da ONU adotou nesta quinta-feira (20) uma resolução não vinculante que pede a todos os Estados-membros que lutem contra a negação do Holocausto e do antissemitismo, especialmente nas redes sociais.



O texto proposto por Israel foi desenvolvido com a ajuda da Alemanha e patrocinado por várias dezenas dos 193 Estados que formam as Nações Unidas.



O Irã, no entanto, marcou formalmente sua oposição à resolução, afirmando que Teerã se desvinculou do texto.



Na resolução se "rejeita e condena sem reservas qualquer negação do Holocausto como acontecimento histórico, seja total ou parcialmente".



O Holocausto é a denominação do genocídio de seis milhões de judeus europeus entre 1939 e 1945 por parte dos nazistas, seus simpatizantes e aliados.



Em um comunicado, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, deu as boas-vindas à "resolução histórica", que foi negociada durante vários meses.



