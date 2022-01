Biden defende projeto de obras públicas em seu primeiro aniversário na Casa Branca

Exatamente um ano após sua posse, Joe Biden se concentra em seu programa faraônico de infraestrutura para tentar fazer com que as pesquisas desfavoráveis e a paralisia parlamentar nos Estados Unidos sejam esquecidas com pontes e estradas.



Longe das promessas solenes de unir os americanos que fez nos degraus do Capitólio em 20 de janeiro de 2021, o presidente marcará este primeiro aniversário de maneira muito mais concreta.



Ele reúne na Casa Branca a equipe encarregada de supervisionar os gastos de 1,2 trilhão de dólares que ele quer desembolsar para reformar a decrépita infraestrutura.



O programa é um dos poucos sucessos de uma presidência que passa por uma fase difícil.



A estratégia traçada na quarta-feira pelo democrata de 79 anos durante uma coletiva de imprensa de quase duas horas foi clara: insistir nos sucessos econômicos e no combate à covid-19, refazer promessas e se aproximar da população.



O ator Tom Hanks narrou um clipe de dois minutos que apresenta os sucessos do presidente e a "resiliência" dos Estados Unidos.



No Twitter, a Casa Branca transmite depoimentos de um comerciante que se beneficiou de medidas de emergência, um estudante aplaudindo um projeto de desenvolvimento de internet de alta velocidade...



Mas a estratégia de comunicação também expõe as dificuldades da presidência de Biden. Testemunhos incluem o alívio de um pai por um crédito fiscal familiar.



O problema é que o benefício acabou porque Biden não conseguiu aprovar uma grande reforma social e ambiental de US$ 1,75 trilhão devido à falta de maioria suficiente no Senado.



O mesmo aconteceu com a proteção do acesso dos afro-americanos ao voto.



Em sua entrevista coletiva, Joe Biden prometeu salvar "grande parte" de seu programa social e ambiental e garantiu que não jogaria a toalha sobre a reforma eleitoral.



Com sua entrevista coletiva de duas horas, Biden pode ter desejado responder aos ataques de alguns republicanos sobre sua aptidão física e acuidade mental.



Mas Joe Biden, mais propenso a divagações do que "piadas", tropeçou recentemente, como costuma fazer, em sua tendência a fazer declarações às vezes confusas.



A Casa Branca teve que esclarecer na noite de quarta-feira um comentário controverso sobre uma possível "menor" incursão russa na Ucrânia.



Sua porta-voz Jen Psaki precisou explicar uma declaração dada na quinta-feira sobre as eleições.



Duas pesquisas o lembram nesta quinta-feira que será difícil dar impulso ao seu mandato.



Essas pesquisas da NBC e da CBS atribuem a ele uma popularidade entre o público de 43 ou 44%.



