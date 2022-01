A comissão do Congresso que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos pediu nesta quinta-feira (20) à filha do ex-presidente Donald Trump que coopere voluntariamente com a investigação.



Em uma carta, a comissão especial solicitou a Ivanka Trump, então assessora do seu pai, "que discuta qualquer conversa da qual tenha sido testemunha ou na qual tenha participado a respeito do plano do presidente para obstruir ou impedir a contagem de votos" para as eleições de 2020, escreveu o titular da comissão investigadora, Bennie Thompson, que propõe o encontro para 3 ou 4 de fevereiro.