As principais bolsas europeias fecharam nesta quinta-feira em alta, exceto a de Londres, depois de um dia ruim para as ações do setor tecnológico e apesar das incertezas sobre a inflação.



A bolsa de Londres caiu 0,06%, "afetada pela queda das ações do petróleo como BP e Royal Dutch Shell", explicou o analista de mercado David Madden, da Equiti Capital.



A bolsa de Paris aumentou 0,3% e a de Madri 0,45%. As de Frankurt e Milão subiram 0,65% e 0,73% respectivamente.



