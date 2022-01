Israel compra três submarinos da Alemanha

O ministério da Defesa israelense anunciou nesta quinta-feira (20) a assinatura de um acordo com a Alemanha para a compra de três submarinos do grupo alemão ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), por cerca de 3,4 bilhões de dólares.



O governo alemão vai financiar parte da compra com um subsídio único, conforme um acordo assinado entre os dois países em 2017.



Esse acordo acontece no fim de um "processo de planejamento e negociação que durou vários anos", declarou o ministro da Defesa Benny Gantz, citado em um comunicado.



Segundo os analistas, essas negociações foram atrasadas e complicadas devido às acusações de subornos de ThyssenKrupp a funcionários israelenses envolvidos no mercado, enquanto Benjamin Netanyahu estava à frente do governo, entre 2009 e junho de 2021.



Gantz quis "agradecer ao governo alemão sua ajuda para avançar este acordo e seu compromisso com a segurança de Israel".



"A compra de três submarinos avançados e operacionais soma-se a uma série de medidas que adotamos no último ano para equipar e reforçar" as forças militares de Israel, explicou.



O acordo também prevê a construção de um simulador de treinamento em Israel e a oferta de peças de reposição.



Os três submarinos fazem parte de uma nova série chamada "Dakar" e serão entregues nos próximos nove anos, diz o comunicado.