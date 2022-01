Parlamento francês denuncia 'genocídio' dos uigures por parte da China

A Assembleia Nacional francesa adotou nesta quinta-feira (20), poucos dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim, uma resolução denunciando o "genocídio" dos uigures pela China, e pediu ao governo que adote a mesma posição.



O texto, sem caráter vinculante, foi defendido pelo primeiro-secretário do Partido socialista (PS), Olivier Faure, e recebeu o apoio dos deputados do partido presidencial LREM.



Foi adotado quase por unanimidade (169 votos a favor, um contra e cinco abstenções).



A resolução estipula que a Assembleia "reconheça oficialmente as violências cometidas pelas autoridades da República Popular da China contra uigures como constitutivas de crimes contra a humanidade e de genocídio" e as "condene".



Também "convida o governo francês" a fazer o mesmo e a adotar "as medidas necessárias para a comunidade internacional e em sua política externa diante da República Popular da China" para que essa situação acabe.



Em nome do governo, o ministro de Comércio Externo, Franck Riester, mencionou as "sistemáticas violências" e os "depoimentos esmagadores" neste caso, mas informou que a qualificação formal de genocídio corresponde a instâncias internacionais e não ao Executivo.



Ativistas denunciam que ao menos um milhão de uigures e outras minorias, em sua maioria muçulmanas, foram presos em "campos de reeducação" em Xinjiang (noroeste). Pequim alega que são, na verdade, centros de formação profissional destinados a reduzir o extremismo islâmico.