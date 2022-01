Vice-presidente de Taiwan visitará EUA durante viagem a Honduras

Taiwan anunciou nesta quinta-feira (20) que seu vice-presidente passará pelos Estados Unidos antes e depois de ir para Honduras para a cerimônia de posse da presidente eleita Xiomara Castro, uma escala que a China vê como uma afronta.



O vice-presidente William Lai vai liderar a delegação taiwanesa de 26 pessoas a Honduras e passará por Los Angeles no caminho, anunciou o porta-voz presidencial Xavier Chang em um comunicado.



"De volta (à delegação), vai fazer uma parada em San Francisco para passar a noite", acrescentou Chang.



A China considera Taiwan uma de suas províncias e disse que vai recuperá-la, pela força se necessário. Também disse que o status da ilha de 'governo democrático' é um dos temas mais sensíveis em suas relações com os Estados Unidos.



As viagens de diplomatas taiwaneses geralmente envolvem escalas nos Estados Unidos, o que costuma gerar reclamações da China.



O porta-voz da diplomacia chinesa Zhao Lijian reafirmou nesta quinta-feira a postura de Pequim sobre as escalas de autoridades taiwanesas nos Estados Unidos.



"A China sempre rejeitou com firmeza que os Estados Unidos ou outros países que têm relações diplomáticas com a China coordenem essas escalas, e sempre rejeitou qualquer diálogo oficial com Taiwan", declarou.



A presença de Lai na posse de Castro acontecerá apesar de a presidente eleita ter defendido em sua campanha iniciar "imediatamente relações diplomáticas e comerciais com a China continental" se ganhar as eleições.



O ministério taiwanês das Relações Exteriores disse que Lai planeja se reunir com Castro "para falar dos critérios sobre assuntos de interesse comum" em sua visita de seis dias.



A América Latina foi palco de disputas diplomáticas entre China e Taiwan desde que se separaram em 1949 após uma guerra civil.



Pequim tenta há décadas que os aliados diplomáticos de Taiwan mudem de lado.



Honduras é um dos 14 países que ainda reconhecem Taiwan, depois que a Nicarágua se aliou a Pequim em dezembro.