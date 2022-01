Promotoria norueguesa pede para manter Breivik preso

A Promotoria norueguesa exigiu nesta quinta-feira (20) manter a detenção do neonazista Anders Behring Breivik, argumentando que ele continua sendo o mesmo indivíduo extremamente perigoso que matou 77 pessoas em 2011.



Breivik, de 42 anos, que disse ter renunciado à violência, pede sua liberdade condicional, uma década depois de ter sido condenado a 21 anos de prisão. Essa pena pode ser prolongada por muito tempo se ele for considerado perigoso para a sociedade.



"O Breivik que pede nossa confiança hoje é o mesmo que devastou o bairro dos ministérios e disse que foi um fracasso", declarou a promotora Hulda Karlsdottir.



"É o mesmo criminoso que atraiu os jovenes en Utøya, fazendo-os acreditar que os ajudaria, e atirou contra eles", acrescentou, diante do tribunal da província de Telemark (sul), no último dia desse julgamento que, por motivos de segurança, aconteceu na academia da prisão de Skien, onde Breivik está preso.



Em 22 de julho de 2011, este homem de extrema-direita explodiu uma bomba perto da sede do governo em Oslo, causando oito mortes, e depois matou outras 69 pessoas, adolescentes em sua maioria, atirando neles em um acampamento de verão da Juventude Trabalhista na ilha de Utøya.



Nesta semana, Breivik afirmou que renunciava à violência e que mantinha sua ideologia neonazista, mas por vias pacíficas.



Na mesma linha das declarações das famílias das vítimas, dos sobreviventes e especialistas, Karlsdotti afirmou que este novo processo judicial é só um "golpe de relações públicas" para obter uma melhora em suas condições de prisão e ampliar os contatos com pessoas de sua mesma ideologia.



"Ele se alimenta com essa propaganda", destacou.



Diante dos três juízes de Skien, Breivik multiplicou suas ações midiáticas, desde cumprimentos nazistas até cartazes escritos.