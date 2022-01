Neva em Pequim a duas semanas do início dos Jogos de Inverno

Uma nevada caiu sobre Pequim nesta quinta-feira (20), cobrindo suas ruas de branco a duas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na capital da China.



A temperatura caiu para nove graus abaixo de zero, quando a neve cobriu ruas, prédios e instalações olímpicas, enquanto os pedestres faziam o possível para chegar ao trabalho nesta megacidade de quase 22 milhões de pessoas.



O frio intenso é comum no inverno em Pequim, mas a neve é mais rara, pois a cidade é extremamente seca. Por esse motivo, os Jogos de Pequim dependerão quase inteiramente da neve artificial. Os locais usam sistemas de fabricação de neve que monitoram a temperatura e a umidade para maximizar a produção.



Os organizadores afirmam que as máquinas de neve usam energia renovável e não prejudicarão os ecossistemas das montanhas, enquanto a água usada retornará para os reservatórios na primavera, quando a neve derreter.



Especialistas dizem, porém, que a dependência da neve artificial coloca em xeque o compromisso de Pequim com os Jogos "verdes".



Em janeiro de 2021, a temperatura na capital chinesa caiu para seu nível mais baixo em mais de 50 anos, mas sem neve e com muito pouco gelo. Os termômetros então caíram para -19,6ºC, o nível mais baixo desde 1966, quando atingiram 27,4ºC negativos.