Os preços ao consumidor no Canadá atingiram em dezembro o nível mais alto em 30 anos, em parte devido a problemas na rede de abastecimento, informou nesta quarta-feira (19) o departamento de estatística do país.



"O Índice de Preços ao Consumidor subiu 4,8% em dezembro em relação ao ano anterior", informou em nota a agência nacional de estatística.



O aumento foi de 4% em um ano, excluindo-se a gasolina.



Trata-se do maior registro do IPC no país desde setembro de 1991.



Os alimentos tiveram a maior alta de preços desde dezembro de 2011, com um aumento de 5,7% em um ano.